Нападение в центре Барселоны: онлайн-трансляция
Коротко
- Фургон въехал на пешеходный бульвар Рамбла со стороны площади Каталонии и проехал несколько десятков метров
- Пешеходный бульвар Рамбла является одним из основных мест скопления туристов
- Местные СМИ сообщают, что водителю фургона удалось скрыться
- Также сообщается о стрельбе в одном из ресторанов в центре города
- Полиция сообщила об одном погибшем и, по меньшей мере, 32 раненых, 10 из них в тяжелом состоянии
Прямая трансляция
time_stated_uk
США готовы помочь в расследовании теракта
Власти США готовы оказать Испании помощь в расследовании нападения в Барселоне, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Инцидент в Барселоне имеет признаки теракта… США готовы помочь Испании в расследовании нападения в Барселоне", - сказал Тиллерсон на пресс-конференции в Вашингтоне.
Корреспондент Русской службы Би-би-си передает из Берлина, что на российском посольстве уже приспускают флаги
Теракт на туристической улице в Барселоне. Фотографии
Фургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны. Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как теракт.Прочесть по теме
"Город в шоке"
Корреспондент "Коммерсантъ FM" в Барселоне рассказала Би-би-си о происходящем в городе
"Попасть прямо на место теракта сейчас невозможно, весь центр перекрыт. Полиция перекрыла место происшествия почти моментально в течение 20 минут после того, как это произошло. Пока что местные СМИ говорят о 12 погибших. Более 50 человек в больницах, среди них, как минимум, один ребенок в тяжелом состоянии
Глава правительства Каталонии и мэр Барселоны прервали отпуска и вернулись в город, чтобы находиться на месте события.
В фургоне, который въехал в толпу было двое - один человек, по сообщениям местных СМИ находится внутри ресторана Luna De Istanbul, где второй - неизвестно.
Улицы в городе пустые, магазины закрыты, город в шоке, я такого не видела никогда.
Местные власти попросили людей не звонить друг другу, а общаться через соцсети, чтобы не лежала сеть. Абсолютно ненормальная обстановка в городе, все растеряны, не понимают, что происходит", - рассказал Би-би-си корреспондент "Коммерсантъ FM" в Барселоне Дарья Гаврилова.
Мы собрали фотогалерею с места теракта в Барселоне.
Рассказ очевидца
"К месту событий невозможно подобраться, все оцеплено машинами полиции, на каждом перекрестке их по 2-3 штуки. Поезда в метро проезжают центральные станции. Две линии метро перекрыты.
Последние несколько дней в Барселоне были праздничными, поэтому сейчас в городе много туристов, у некоторых людей выходной", - рассказала Русской службе Би-би-си Надежда Бобкова, которая оказалась в центре вскоре после теракта.
Полиция установила личность владельца фургона
Фургон, использованный для совершения теракта, арендовал мужчина по имени Дрисс Оукабир, сообщает газета El Pais со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании.
Найден второй фургон
Полиция нашла второй фургон, который могли использовать преступники, совершившие наезд на пешеходов в Барселоне, сообщает каталонский интернет-портал 324.cat.По данным издания, фургон обнаружен рядом с рестораном Burger King.
Срочно!По официальным данным - один погибший
Официальный "Твиттер" полиции Каталонии сообщает, что известно об одном погибшем и 32 раненых.
32 раненых, 10 тяжело раненых
По последним данным полиции Каталонии, в результате теракта ранены 32 человека, 10 из них получили тяжелые ранения.
Полиция просит не распространять видео теракта
Испанская полиция попросила жителей Барселоны и туристов не распространять в социальных сетях и в СМИ фото- и видеоматериалы с места теракта, а также съемки происходящего в городе, сообщил французский новостной телеканал BFM.
Рассказ очевидца
"Я шла с ребенком в сторону Рабла, увидела там много полиции, посмотрела новости, стало еще больше полиции, появились вертолеты, мы развернулись и пошли домой.
Подтверждено, что это теракт, сообщается, что было два террориста. Вроде бы один из них скрылся и находится то ли в баре, то ли на рынке Бокерия.
Улицы перекрыты, закрыты станции метро, людей просят никуда не выходить и не приближаться к месту теракта, по ТВ распространили номер автомобиля, чтобы люди, которые видели его или знают что-то владельцах, могли сообщить в полицию", - рассказала Русской службе Би-би-си жительница Барселоны Ольга Лукинская.
Очевидец: "Мне повезло"
"Я был совсем, совсем рядом с этим местом. Это случилось буквально в 10 футах от меня", - рассказал Би-би-си Лиам Серл.
"В какой-то момент мне повезло, я не был на Рамбла, стоял на дороге и побежал вместе со всеми к зданию оперы".
"Все пытались за чем-нибудь спрятаться, никто не понимал, что происходит".
"Мы слышали громкие хлопки... Все просто бежали".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил "ужасное нападение в Барселоне". "Мои мысли с пострадавшими. Мы вместе будем бороться против терроризма", - написал он.
ОБСЕ осудила нападение в Барселоне
Председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц выступил с осуждением теракта в Барселоне.
"Ужасные новости поступают из Барселоны. Я осуждаю в самых жестких выражениях этот жестокий террористический акт против невинных людей. Мои мысли с пострадавшими. Терроризм не пройдет", - написал Курц на своей странице в "Твиттере".
Евгений Фатьянов, экскурсовод в Барселоне.
Каталонская полиция подтвердила, что считает случившееся терактом
В Барселоне в результате теракта погибло, по меньшей мере, 13 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на радиостанцию Cadena Ser, которая, в свою очередь, ссылается на источники в полиции.
Фургон проехал несколько десятков метров по пешеходной зоне и остановился возле рынка Бокерия. Местные СМИ сообщают, что водителю удалось скрыться.
Также сообщается о стрельбе в одном из ресторанов в центре города. По данным издания El Periodico, двое вооруженных людей, ворвавшихся в ресторан, предположительно, удерживают заложников.
Подробнее об этом читайте здесь.
Инцидент произошел возле площади Каталонии в самом начале пешеходного бульвара Рамбла, который является одним из основных мест скопления туристов.
Фургон врезался в толпу туристов в Барселоне
Испанская полиция назвала терактом наезд фургона на толпу людей в центре Барселоны. По данным правоохранительных органов, есть погибшие.
Мы ведем онлайн-трансляцию о произошедшем.