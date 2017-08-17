Нападение в центре Барселоны: онлайн-трансляция

"Попасть прямо на место теракта сейчас невозможно, весь центр перекрыт. Полиция перекрыла место происшествия почти моментально в течение 20 минут после того, как это произошло. Пока что местные СМИ говорят о 12 погибших. Более 50 человек в больницах, среди них, как минимум, один ребенок в тяжелом состоянии

Глава правительства Каталонии и мэр Барселоны прервали отпуска и вернулись в город, чтобы находиться на месте события.

В фургоне, который въехал в толпу было двое - один человек, по сообщениям местных СМИ находится внутри ресторана Luna De Istanbul, где второй - неизвестно.

Улицы в городе пустые, магазины закрыты, город в шоке, я такого не видела никогда.

Местные власти попросили людей не звонить друг другу, а общаться через соцсети, чтобы не лежала сеть. Абсолютно ненормальная обстановка в городе, все растеряны, не понимают, что происходит", - рассказал Би-би-си корреспондент "Коммерсантъ FM" в Барселоне Дарья Гаврилова.