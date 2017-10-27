LIVE: Парламент Каталонии проголосовал за независимость

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Коротко

  1. Парламент Каталонии проголосовал за декларацию независимости
  2. Премьер-министр Испании призвал всех жителей страны сохранять спокойствие
  3. Правительство Испании намерено в ближайшее время ввести в Каталонии прямое правление

Прямая трансляция

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Каталония объявила независимость, Испания ввела прямое правление

Парламент Каталонии поддержал декларацию о независимости. Премьер Испании пообещал восстановить законность и призвал к спокойствию, а сенат страны тут же ввел в автономии прямое правление.

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