Большая пресс-конференция Владимира Путина: онлайн-трансляция

Диалоги Путина с журналистами иногда напоминают маленький спектакль:

Журналист: У нас три года назад с вами родился ребенок...

Путин: Что значит у нас с вами?

Журналист: Это вы помогли создать детский телепортал. Хотите увидеть, что дети говорят про Россию?

Путин: Вы их сейчас приведете?

Журналист: Нет, приходите к нам 19 января.