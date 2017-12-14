Путин

Большая пресс-конференция Владимира Путина: онлайн-трансляция

Президент России 14 декабря отвечает на вопросы журналистов. В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось 1640 журналистов, конференция начнется в полдень по Москве в Центре международной торговли. Главные темы этого года: война в Сирии, экономика, дело экс-министра Алексея Улюкаева, арест режиссера Кирилла Серебренникова и, конечно же, президентская кампания.

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Коротко

  1. Владимир Путин проводит итоговую ежегодную пресс-конференцию в тринадцатый раз.
  2. На прошлой неделе Путин объявил о планах пойти на четвертый президентский срок
  3. Среди аккредитованных журналистов - Ксения Собчак, которая также собирается участвовать в выборах
  4. Из зала за пресс-конференцией следят корреспонденты Би-би-си Петр Козлов и Стив Розенберг

Прямая трансляция

Корр. Елизавета Фохт, Анастасия Голубева и Сергей Горяшко

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Вопрос от "Теледеток":

— Какая ведется работа с неталантливыми детьми, которые не попали в лагерь [для одаренных детей] "Сириус"?

— Все дети талантливые!

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Петр Козлов

Корреспондент Русской службы Би-би-си

В этом году пресс-конференция пока идет по прописанному пресс-службой сценарию. В отличие от не нескольких предыдущих пресс-конференций, Путин в первый час не отнимает у Пескова роль модератора. Хотя держит его в тонусе, иногда добавляя в корзинку предложенного Песковым вопроса. Сам Путин выглядит довольно расслабленным, волнения не заметно. Хотя и жару не задает.Еще интересный момент. В этом году очень нервными выглядят часть журналистов. В отличие от прошлых пресс-конференций, когда выбор модератором журналиста принимался коллегами и не оспаривался, сегодня периодически раздаются недовольные выкрики. Например, когда журналист из Калининграда попыталась задать сразу два вопроса, это вызвало у некоторых коллег публичное негодование

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В соцсетях обсуждают ответы Путина на вопросы о будущем России.

Очень хочется пожить в той России, о которой рассказывает Путин, а не вот это всё

Никотинка с Бровями

Yoghikitt

Очень хочется пожить в той России, о которой рассказывает Путин, а не вот это всё

Пресс-конференция Путина внесена в книгу рекордов Гиннеса как самое длинное в истории произнесение фразы "я - молодец"

Константин Ворон

dark_dark_voron

Пресс-конференция Путина внесена в книгу рекордов Гиннеса как самое длинное в истории произнесение фразы "я - молодец"

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Диалоги Путина с журналистами иногда напоминают маленький спектакль:

Журналист: У нас три года назад с вами родился ребенок...

Путин: Что значит у нас с вами?

Журналист: Это вы помогли создать детский телепортал. Хотите увидеть, что дети говорят про Россию?

Путин: Вы их сейчас приведете?

Журналист: Нет, приходите к нам 19 января.

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Очень мрачный анекдот от Путина:

"Сын приходит к бывшему офицеру. Офицер спрашивает: не видел мой кортик? Сын отвечает: я поменял его на часы. Офицер просит показать, говорит, часы хорошие. Но, говорит он, вот завтра придут, меня убьют, маму убьют, сестру изнасилуют. А ты что скажешь? Московское время 12 часов 30 минут?"

Так Путин рассказывал о том, что пренебрегать оборонными расходами Россия не будет.

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Путин: Россия не будет выходить из договоров по безопасности

— Мы из основополагающих договоров не выходили, — успокивает Брилева Путин.

"А вот США это сделали! И поставили в Румынии противоракеты, которые легко заменить на ракеты средней дальности. Так что процесс уже начался", — вздыхает президент.

Россия никуда выходить не собирается. Но если США выйдут из СНВ, "это будет очень плохо", заключает президент.

Мы обеспечим свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений

Владимир Путинпрезидент России

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Песков извиняется, что опять допускает "блат", и передает слово известному журналисту Сергею Брилеву из ВГТРК. Брилев предлагает немного отойти от внутренней повестки:

Выживет ли договор СНВ-3? Не начнется ли новая гонка вооружений? Не придется ли так увеличивать расходы на оборону, что это повредит социальным расходам?

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"Россия должна прирастать Арктикой", — отвечает Путин.

Он косвенно ссылается на Михаила Ломоносова, который говорил, что российское могущество "будет прирастать Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке.

Россия будет развивать Арктику, мы никому не дадим забыть, что регион российский, сказал президент. Также Путин пообещал не забыть о малых коренных народах.

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Казань и водоросли. Интригует!

Пресс-конференция
Первый канал

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Песков отправляет микрофон в Псков. "Тогда сразу и Арктике дадим", — решает Путин.

Вопрос Пскова — про кадастровую стоимость земли. В городе садоводы выходили на митинги из-за роста налогов. Можно ли окончательно решить этот вопрос, спрашивает журналист.

Ну и вдогонку про то, как Россия будет осваивать Арктику.

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Московский корреспондент журнала Foreign Policy сравнивает пресс-конференции Путина 2016 и 2017 года. Приходит к выводу, что изменился только фон. Тот же галстук, та же термокружка и даже тот же президент.

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Путину явно нравится отвечать на этот вопрос. Ведь "майские указы" были программой третьего срока президента.

Путин вспоминает, как ему говорили, что многие указы вообще выполнить нельзя: "Но мы все равно правильно сделали, что установили такие цели и показатели".

Указы выполнили на 94%, зарплату бюджетникам подняли. "Что не сделали — доведем до конца", — говорит президент.

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Настало время "Первого канала".

— Первый канал, Россия-24, — вы по блату всем раздаете, — журит Путин Пескова.

Все смеются.

У Антона Верницкого вопрос про "майские указы". Какую оценку поставит президент их исполнению?

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Подробности от коллеги из "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр:

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Путин о ситуации в правоохранительных органах: "Я не удовлетворен".

Путин, сам бывший глава ФСБ, выступил с критикой работы силовых структур. "Сложный вопрос, не буду скрывать. Не могу сказать, что я удовлетворен, как выстроена работа", — ответил он на вопрос о правоохранительных органах.

— Я пригласил недавно Бортникова, директора ФСБ, кто не знает. Дал материалы, которые ко мне поступили по конкретной структуре. Он говорит: "Мы ровно полгода назад провели там следственные действия, все находятся в местах лишения свободы. Набрали новых — началось все с начала".

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В твиттере отмечают, что оранжевый фон - цвет блогов Навального.

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Кого-то из журналистов интересуют шахты, или, вероятно, это вопрос из города Шахты. Но Путина это пока не заинтересовало.

Пресс-конференция
Первый канал

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Путин: в работе ЦБ нарушений не выявлено

Контроль осуществляется, прокуратура за всем следит, отвечает на вопрос о ЦБ Путин. "Ко мне материалы поступают, но своего подтверждения они не нашли", — серьезно говорит президент. Никаких нарушений в работе ЦБ пока не выявлено, говорит он.

"Теперь к вопросу про "кошмарить бизнес". Если коротко, то "кошмарить" никто никого не будет, количество проверок сокращается, ситуация меняется к лучшему", - говорит он.

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Слово передают "России-24", корреспонденту Стасу Натанзону. Он вспоминает о грядущем юбилее — десятилетии лозунга "Хватит кошмарить бизнес".

— Может, силовики — это есть и пятая колонна и предатели? — спросил корреспондент.

— Как вы все заостряете, — говорит президент. И сразу просил, есть ли еще вопросы про силовые структуры и давление на бизнес. В зале спрашивают про банковскую зачистку. "Центробанк всех проверяет, а вот нет ли коррупции в самом ЦБ?" — интересуется издание "ФедералПресс".

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У президента очень модная термокружка!

Путин
Kremlin.ru

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"Она растет, никаких приписок нет", — говорит Путин про экономику. И долго перечисляет отрасли, которые в этом году были очень успешными. Отдельно он отмечает урожай — "такого никогда не было". Вспоминает Путин и про санкции — они, по его словам, росту не помешают.

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Очередь "Российской газеты": "За счет чего идет экономический рост, о котором все говорят? Может, мы стали больше тракторов производить?"

Путин начинается копаться в бумажках: "Сейчас посмотрим, что у нас тут по вашему вопросу. А есть еще по экономике вопросы?"

— Есть, про переработку рыбы! — кричат из зала.

— Ну про переработку рыбы давайте отдельно, — говорит президент.

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Корреспондент The Guardian Шон Уокер подмечает, что корреспондент издания "Клопс" спросила Путина про ручное управление, а потом сама же попросила вмешаться в ситуацию с дорогами.

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Миф о ручном управлении сильно преувеличен

Путин начинает с инфраструктуры: ее надо развивать, особенно в анклавном регионе, говорит президент. В общем, дорожное кольцо в Калининграде будет. Такие проекты финансировать тяжело и искать на них деньги тоже тяжело, говорит Путин.

"Миф о ручном управлении сильно преувеличен, — ответил Путин на вопрос о том, почему люди обращаются к нему с личными проблемами. — Как человек, который возглавлял правительство в 1999 году и недавно полный срок отработал — вот это самая тяжелая работа. Не успеваешь во все включаться, это самая тяжелая работа. Даже иногда не знаешь, что в регионах происходит, хотя надо".

Корреспонденты Русской службы Би-би-си съездили в Мурманскую область этим летом и выяснили, может ли один звонок на "Прямую линию" Путина изменить жизнь людей.

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Вопрос задает девушка в "синей блузке без плаката". Это Мария Кравцова из калининградского издания "Клопс".

"Ежегодно к вам люди обращаются с личными проблемами. Почему такое большое количество людей считают обращение к вам единственной возможностью решить своей проблемы?", — это первый вопрос.

Второй вопрос про Каланинград. "Может ли федеральный центр поучаствовать в строительстве дороге из Балтийска в Калининград?", — спросила Кравцова.

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Срочно!Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец

— Чьи вы будете?

— Это будет самовыдвижение.

Так коротко Путин ответил на вопрос о том, от кого он будет выдвигаться на выборы. Вопрос задавал Андрей Колесников, который уже 15 лет освещает деятельность Путина в издательском доме "Коммерсант".

Колесников
Первый канал

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Путин о политических конкурентах

Когда мы говорим об оппозиции — важно не только шуметь на площадях и говорить об антинародном режиме. Важно что-то предложить, чтобы сделать лучше. А люди многим недовольны — и правы, что недовольны, можно многое улучшить. Но когда они сравнивают с тем, что предлагают несистемные лидеры оппозиции, они все видят. Нужно предложить повестку, в которую люди бы поверили. Надеюсь, что это возникнет. И чем раньше, тем лучше.

Владимир Путинпрезидент России

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Теперь вопрос о политической конкуренции.

"Не мне же самому себе конкурентов воспитывать", — говорит Путин, но обещает стараться, чтобы конкуренция все-таки росла.

Почему нет конкурентов у действующей власти? "У нас, мягко говоря, большая специфика", — объясняет президент. Молодые люди не помнят, что происходило в 90-е, говорит он, покашливая. И переходит к анализу экономических показателей и их росту.

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Русская служба Би-би-си ранее писала о проблемах татарского языка в республике. Наш корреспондент Всеволод Бойко съездил в Татарстан и пообщался со сторонниками и противниками обязательного изучения татарского языка.

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"Я тут видел девушку с плакатом с надписью "Путин бай-бай", - ответил Путин на вопрос о политике номер два.

Девушка в зале показывает свой плакат, но там написано "Путин бабай".

Бабай - это уважительно "дедушка" по-татарски. Иронично так называют почетных глав регионов, например бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Вопрос - про национальную идентичность и изучение языков. Путин отвечает, что укрупнять регионы никто не будет, и ущемлять право на изучение языков - тоже.

Путин бабай
Первый канал

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Следующий вопрос у Lifenews. "Пока мы ждали вашего объявления, о намерении избираться уже заявили уже несколько кандидатов", — говорит журналист, не называя имен самих кандидатов.

"Вам не скучно?" — интересуется журналист. И спрашивает, почему в стране так и не появилось политика номера два.

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"Я уже много раз говорил, какой я хочу видеть Россию", - отвечает Путин.

Россия должна быть устремленной в будущее, экономика должна быть построена на высоких технологиях, показатели должны расти.

О программе Путин говорить не хочет, "хотя она практически уже есть". Но главное — это развитие инфрастуктуры, технологии, производительность труда и повышение доходов населения.

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Песков меняет традицию! Обычно первым вопрос задает кто-то из пула, но в этот раз начинает радио "Говорит Москва".

"Владимир Владимирович, зачем вы идете на выборы? Какая ваша цель? Какой будет Россия в конце срока, если вы победите?"

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Путин появился в зале

Начинаем!

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Глаза и уши всех журналистов в Кремле, корреспондент пула Дмитрий Смирнов из "Комсомольской правды", пишет в Telegram, что "если все пойдет, как задумано, сегодня нас ждет большое личное признание. Ближе к концу пресс-конференции, разумеется".

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Корреспондент Би-би-си Стив Розенберг подсчитывает, что можно сделать за 4 часа, пока идет пресс-конференция Путина:

  1. Долететь из Лондона до Канарских островов
  2. Приготовить 8 кг индейки
  3. Забраться на гору Галлхёпигген в Норвегии
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И еще таблички...

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Раскроем немного тайн Би-би-си и покажем вам черновую версию таблички, с которой Петр Козлов будет привлекать внимание президента

пресс-конференция
BBC

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На пресс-конференцию даже пришли "Теледетки" - это детский телеканал. Ребята тоже приготовили табличку.

В последний год кремлевская администрация много внимания уделяет работе с детьми и молодежью. После митингов Навального в марте, где приняли участие школьники и студенты, в школах и вузах проводятся воспитательные беседы о политике. А сам Путин несколько раз проводил встречи с представителями молодежи.

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