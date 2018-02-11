Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Подмосковье. На борту 71 человек
Коротко
- Самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21.
- Через 7 минут после взлета он исчез с экранов радаров.
- На борту находился 71 человек - 65 пассажиров, 6 членов экипажа
Прямая трансляция
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Крушение Ан-148: ситуация в аэропорту Орска
В аэропорту Орска, куда летел разбившийся в Подмосковье самолет Ан-148 собрались родственники и близкие пассажиров.
Горячая линия МЧС
МЧС открыла горячую линию в связи с трагедией. Номер - 8-800-775-17-17. Можно получить оперативную информацию и получить помощь психологов.
Пользователи соцсетей об Ан-148
Пользователи социальных сетей ранее публиковали фотографии разбившегося Ан-148. Вот тут девушка пишет, что раньше летала на этом же самолете.
Снегопад в месте крушения
На место крушения самолета выехали отряды МЧС - привлечены силы и средства общей численностью более 150 человек и свыше 20 единиц техники, сообщили в пресс-службе ведомства.
Путь до обломков самолета был затруднен из-за снегопада, спасателям приходилось идти пешком до обломков Ан-148.
Также на место происшествия выехали семь бригад медиков, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Телеграм-канал Mash сообщает о еще одной неподтвержденной версии крушения. По информации канала, самолет мог упасть из-за отказа и последующего взрыва одного из двигателей.
Как летел самолет
По уточненным данным, самолет упал около села Степановское. Путь самолета можно проследить по нашей карте:
Ан-148 - история создания
Ан-148 с номером RA-61704, принадлежащий компании "Ильюшин финанс", был взят в лизинг "Саратовскими авиалиниями" в 2017 году, и совершал полеты с пассажирами с 25 марта.
По данным журнала "Взлет", всего авиакомпания получила пять машин, которые до этого с 2010 до 2015 года активно использовала авиакомпания "Россия".
Ан-148 - региональный пассажирский самолет разработанный в украинской компании "Антонов".
Довольно необычная для пассажирского самолета схема высокоплан с крылом, расположенном над фюзеляжем, объясняется традициями КБ Антонова, выпускавшего, в основном, транспортные самолеты. Ан-148, рассчитанный на перевозку 80 пассажиров на расстояние до 4400 километров, является региональным самолетом.
Изначально Ан-148 выпускался на Харьковском государственном аваипредприятии, но с 2005 года его стали выпускать в России на самарском заводе "Авиакор". В России его активно закупали государственные службы, включая министерство обороны. В 2014 году после разрыва отношений с Украиной производство свернули, поскольку большая часть деталей для самолета поставлялась из Украины.
С Ан-148 было связано несколько авиапросшествий, которые, тем не менее, не заканчивались катастрофами.
Информация об авиаперевозчике
Авиакомпания "Саратовские авиалинии" работает с 1994 года. По данным на 2017 год, авиакомпания перевезла около 750 тысяч человек. Авиакомпания имеет в распоряжении 13 самолетов, которые выполняют внутрироссийские рейсы.
Еще о версиях
Интерфакс со ссылкой на источник ранее сообщил, что Ан-148 мог столкнуться с вертолетом "Почты России". Однако пресс-секретарь "Почты России" Екатерина Крудова сказала Русской службе Би-би-си, что у компании нет вертолетов.
"Весь наш авиапарк - это два самолета", - сказала она.
Источник "Ленты.Ру" также сообщает, что рядом с обломками самолета нашли и части вертолета.
Очевидцы сообщают:
"Сперва что-то взорвалось под крылом, и оно загорелось. После этого была еще одна вспышка и самолет резко упал вниз. Вспышку видели все. Все было так быстро".
Реакцию неназванных очевидцев сообщил связанный с интернет-изданием Life.ru Telegram-канал Mash.
Путин поручил создать комиссию
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей. "Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148, который разбился в Подмосковье.
В Москву также вылетел губернатор Оренбургской области.
Версии крушения
Анонимные источники информационных агентств начали сообщать различные версии случившегося.
Источник Интерфакса рассказал, что Ан-148 мог столкнуться в воздухе с почтовым вертолетом. Ранее агентство сообщало, что очевидцы видели, как самолет загорелся в воздухе и упал.
Пресс-секретарь Почты России Екатерина Крудова, однако, сказала Русской службе Би-би-си, что у Почты России нет вертолетов.
"Весь наш авиапарк - это два самолета", - сказала Крудова.
По данным "Коммерсанта", причиной крушения могли стать погодные условия или неисправность самолета.
В министерстве транспорта сообщили, что рассматривают все версии происшествия.
Официальных данных о причине случившегося пока нет.
Ан-148 - что это за самолет?
Источник "Интерфакса" сообщил, что упавший самолет эксплуатировался в течение 8 лет.
"Ранее эксплуатировался в авиакомпании "Россия", где летал, в том числе, на зарубежных направлениях, а позже был передан "Саратовским авиалиниям", - сказал анонимный источник агентства.
Всего самолет Ан-148 может вмещать в себя до 80 пассажиров.
Сервис FlightRadar опубликовал карту полета упавшего Ан-148. Его путь выглядел так:
Также по данным сервиса, самолет пробыл в воздухе всего около двух минут.
Российский Следственный комитет завел уголовное дело в связи с крушением самолета. Дело заведено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
Уточнение от МЧС
Как уточняет МЧС, самолет Ан-148 упал не около деревни Аргуново, а возле села Степановское в Раменском районе Подмосковья.
МЧС подтвердило крушение самолета
МЧС официально сообщила о крушении самолета. Самолет упал в Раменском районе Московской области, около деревни Аргуново.
Пассажирский самолет разбился в Подмосковье
В Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148, который выполнял рейс из Москвы в Орск, Оренбургская область. Самолет принадлежал авиакомпании "Саратовские авиалинии". По сообщениям СМИ, в самолете находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, никто из них не выжил. Русская служба Би-би-си следит за происшествием в онлайн-трансляции.