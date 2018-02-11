Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Подмосковье. На борту 71 человек

Ан-148 с номером RA-61704, принадлежащий компании "Ильюшин финанс", был взят в лизинг "Саратовскими авиалиниями" в 2017 году, и совершал полеты с пассажирами с 25 марта.

По данным журнала "Взлет", всего авиакомпания получила пять машин, которые до этого с 2010 до 2015 года активно использовала авиакомпания "Россия".

Ан-148 - региональный пассажирский самолет разработанный в украинской компании "Антонов".

Довольно необычная для пассажирского самолета схема высокоплан с крылом, расположенном над фюзеляжем, объясняется традициями КБ Антонова, выпускавшего, в основном, транспортные самолеты. Ан-148, рассчитанный на перевозку 80 пассажиров на расстояние до 4400 километров, является региональным самолетом.

Изначально Ан-148 выпускался на Харьковском государственном аваипредприятии, но с 2005 года его стали выпускать в России на самарском заводе "Авиакор". В России его активно закупали государственные службы, включая министерство обороны. В 2014 году после разрыва отношений с Украиной производство свернули, поскольку большая часть деталей для самолета поставлялась из Украины.

С Ан-148 было связано несколько авиапросшествий, которые, тем не менее, не заканчивались катастрофами.