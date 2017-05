Подкаст "Английский по радио" Русской службы Би-би-си

Правообладатель иллюстрации Thinkstock

Обучающие программы по английскому языку Русской службы Би-би-си рассчитаны на людей с разными уровнями языковой подготовки. В этом подкасте - лучшие программы цикла "Английский язык по радио" разных лет.

Мы рекомендуем этот подкаст школьникам, студентам, бизнесменам и всем тем, кто хотел бы овладеть разговорным английским языком.

Подкаст 28.04.2017

В этой программе серии English Phrasebook - повседневные английские фразы о путешествиях.

All aboard! (Посадка заканчивается! Отправляемся!)

Move along, please. (Пройдите вперед, пожалуйста.)

Can you make room for me, please. (Подвиньтесь, пожалуйста.)

Mind your head! (Осторожно! Берегите голову!)

What are you doing pushing the car? (Что вы делаете! Зачем толкаете машину?)

How far are you travelling? (Вы далеко едете?)

How often do you make this journey? (Ты часто туда ездишь?)

To travel to work by bus (ездить на работу автобусом)

By train (поездом)

It's faster. (Так быстрее.)

It's more expensive. (Так/это дороже.)

It will cost you 20 pounds. (Это вам обойдется в 20 фунтов.)

Продолжительность - 12 мин. 40 сек.

Загрузить программу

Обновление подкаста каждую пятницу в 16:30 по Лондону, 18:30 по Москве.

Предыдущие программы:

21 апреля: серия English Phrasebook, программа 7

14 апреля: серия English Phrasebook, программа 6

7 апреля: серия English Phrasebook, программа 5

ТАКЖЕ В РАЗДЕЛЕ LEARNING ENGLISH

Права использования подкастов

Подкасты Би-би-си предназначены только для частного некоммерческого использования.

Все названия, права собственности и интеллектуальные права, относящиеся к подкастам Би-би-си, принадлежат Би-би-си или третьим сторонам.

Запрещается редактирование, изменение, сокращение и добавления к подкасту Би-би-си.

Подкасты Би-би-си предоставляются Би-би-си в окончательном и неизменяемом виде, Би-би-си не дает гарантий в отношении подкастов Би-би-си.

Би-би-си не несет ответственности за потери или повреждения, которые могут быть вызваны в результате или в связи с загрузкой или использованием подкастов Би-би-си.

Полный текст соглашения об использовании подкастов