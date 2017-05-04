Подкаст "Английский по радио" Русской службы Би-би-си
Обучающие программы по английскому языку Русской службы Би-би-си рассчитаны на людей с разными уровнями языковой подготовки. В этом подкасте - лучшие программы цикла "Английский язык по радио" разных лет.
Мы рекомендуем этот подкаст школьникам, студентам, бизнесменам и всем тем, кто хотел бы овладеть разговорным английским языком.
Подкаст 28.04.2017
В этой программе серии English Phrasebook - повседневные английские фразы о путешествиях.
All aboard! (Посадка заканчивается! Отправляемся!)
Move along, please. (Пройдите вперед, пожалуйста.)
Can you make room for me, please. (Подвиньтесь, пожалуйста.)
Mind your head! (Осторожно! Берегите голову!)
What are you doing pushing the car? (Что вы делаете! Зачем толкаете машину?)
How far are you travelling? (Вы далеко едете?)
How often do you make this journey? (Ты часто туда ездишь?)
To travel to work by bus (ездить на работу автобусом)
By train (поездом)
It's faster. (Так быстрее.)
It's more expensive. (Так/это дороже.)
It will cost you 20 pounds. (Это вам обойдется в 20 фунтов.)
Продолжительность - 12 мин. 40 сек.
Обновление подкаста каждую пятницу в 16:30 по Лондону, 18:30 по Москве.
Предыдущие программы:
21 апреля: серия English Phrasebook, программа 7
14 апреля: серия English Phrasebook, программа 6
7 апреля: серия English Phrasebook, программа 5
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