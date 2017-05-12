Ждем фото на тему: "Кухня"
Каждую неделю мы предлагаем читателям присылать фотографии на определенную тему. Сейчас мы ждем снимки на тему "Кухня".
Просим присылать нам только фотографии, сделанные лично вами, в максимальном разрешении. Подписывайте ваши работы, чтобы мы могли указать ваше имя на фото.
Пожалуйста, не забудьте сопроводить фотографию небольшим комментарием. Что на ней изображено? Какая история связана с этим снимком?
Вот несколько примеров галерей из фотографий читателей: "Отражение", "Цветение", "Квадрат", "Холод", "Бабушки".
Другие темы, на которые мы ждем фотографии:
- "Кухня" - принимаем до 18 мая
- "На снос" - принимаем до 25 мая
- "Брызги" - принимаем до 1 июня
Вы можете отправить ваши снимки по электронной почте на yourpicsrussian@bbc.co.uk
Не забудьте указать ваше имя, место вашего проживания и дайте короткое описание вашей фотографии. В теме сообщения укажите: "Кухня", "На снос" или "Брызги".
Снимки будут опубликованы на сайтах Всемирной службы Би-би-си. Подробнее об условиях использования ваших снимков можно прочитать здесь.