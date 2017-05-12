Ждем фото на тему: "Кухня"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Следующая тема - "Кухня"

Каждую неделю мы предлагаем читателям присылать фотографии на определенную тему. Сейчас мы ждем снимки на тему "Кухня".

Просим присылать нам только фотографии, сделанные лично вами, в максимальном разрешении. Подписывайте ваши работы, чтобы мы могли указать ваше имя на фото.

Пожалуйста, не забудьте сопроводить фотографию небольшим комментарием. Что на ней изображено? Какая история связана с этим снимком?

Вот несколько примеров галерей из фотографий читателей: "Отражение", "Цветение", "Квадрат", "Холод", "Бабушки".

Другие темы, на которые мы ждем фотографии:

"Кухня" - принимаем до 18 мая

- принимаем до 18 мая "На снос" - принимаем до 25 мая

- принимаем до 25 мая "Брызги" - принимаем до 1 июня

Вы можете отправить ваши снимки по электронной почте на yourpicsrussian@bbc.co.uk

Не забудьте указать ваше имя, место вашего проживания и дайте короткое описание вашей фотографии. В теме сообщения укажите: "Кухня", "На снос" или "Брызги".

Снимки будут опубликованы на сайтах Всемирной службы Би-би-си. Подробнее об условиях использования ваших снимков можно прочитать здесь.