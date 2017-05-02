Met Gala 2017 в Нью-Йорке: яркость и эксцентричность на ковровой дорожке
В Нью-Йорке прошел ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2017. В этом году бал был посвящен творчеству дизайнера Comme des Garçons Рей Кавакубо.
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Певица Рианна – среди тех, кого пригласили на бал Института костюма, она выбрала очень яркое платье японского дома Comme des Garçons.
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Несмотря на то, что в этом году событие посвящено творчеству дизайнера Рей Кавакубо, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян-Уэст выбрала платье Вивьен Вествуд.
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Американский актер египетского происхождения Рами Малек остановил свой выбор на костюме Dior ярко-красного цвета.
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Певица Кэти Перри сопредседательствует на нынешнем балу. Она выбрала красное платье-вуаль со словом "свидетель" (witness). Она удивила многих, остановив свой выбор не на Comme des Garçons, а на наряде от Гальяно.
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Reuters
Модель и участница телешоу Кайли Дженнер (справа) на балу позирует с Донателлой Версаче. Догадайтесь, чье на ней платье… Версаче, конечно.
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Звезда хоррор-триллера "Aмериканская история ужасов" Сара Полсон не смогла сдержать нахлынувших чувств, когда мимо нее по красной ковровой дорожке прошла сама Мадонна. А кто бы смог?
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Актриса Руби Роуз пришла на свой первый бал Met Gala,остановив свой выбор на Burberry.
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Ники Минаж появилась в творении H&M, которое перекликается с эксцентричным стилем японского дизайнера. Vogue утверждает, что на поясе у рэп-певицы - изображение Рей Кавакубо. Охотно верим.
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Reuters
Британская звезда Рита Ора появилась в сшитом на заказ платье Marchesa.
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Топ-модель Кара Делевинь поразила всех своей новой радикальной прической. Кара недавно постриглась для съемок в романтической драме Once in a Year, в которой она играет больную раком.
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Джейден Смит снимается в той же картине и играет бойфренда героини Делевинь. Он также побрился наголо для участия в съемках, а на бал пришел со своими состриженными волосами.
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Серена Уильямс на бал пришла в платье изумрудного цвета. Звезда тенниса недавно объявила о своей беременности.
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Селена Гомес и певец The Weeknd впервые появились вместе на красной ковровой дорожке.
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