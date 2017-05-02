Met Gala 2017 в Нью-Йорке: яркость и эксцентричность на ковровой дорожке

  • 2 мая 2017

В Нью-Йорке прошел ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2017. В этом году бал был посвящен творчеству дизайнера Comme des Garçons Рей Кавакубо.

  • Рианна Getty Images

    Певица Рианна – среди тех, кого пригласили на бал Института костюма, она выбрала очень яркое платье японского дома Comme des Garçons.

  • Ким Кардашьян-Уэст Getty Images

    Несмотря на то, что в этом году событие посвящено творчеству дизайнера Рей Кавакубо, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян-Уэст выбрала платье Вивьен Вествуд.

  • Рами Малек Getty Images

    Американский актер египетского происхождения Рами Малек остановил свой выбор на костюме Dior ярко-красного цвета.

  • Кэти Перри Getty Images

    Певица Кэти Перри сопредседательствует на нынешнем балу. Она выбрала красное платье-вуаль со словом "свидетель" (witness). Она удивила многих, остановив свой выбор не на Comme des Garçons, а на наряде от Гальяно.

  • Донателла Версаче и Кайли Дженер Reuters

    Модель и участница телешоу Кайли Дженнер (справа) на балу позирует с Донателлой Версаче. Догадайтесь, чье на ней платье… Версаче, конечно.

  • Сара Полсон и Мадонна Rex Shutterstock

    Звезда хоррор-триллера "Aмериканская история ужасов" Сара Полсон не смогла сдержать нахлынувших чувств, когда мимо нее по красной ковровой дорожке прошла сама Мадонна. А кто бы смог?

  • Руби Роуз Getty Images

    Актриса Руби Роуз пришла на свой первый бал Met Gala,остановив свой выбор на Burberry.

  • Ники Минаж Getty Images

    Ники Минаж появилась в творении H&M, которое перекликается с эксцентричным стилем японского дизайнера. Vogue утверждает, что на поясе у рэп-певицы - изображение Рей Кавакубо. Охотно верим.

  • Рита Ора Reuters

    Британская звезда Рита Ора появилась в сшитом на заказ платье Marchesa.

  • Кара Делевинь Getty Images

    Топ-модель Кара Делевинь поразила всех своей новой радикальной прической. Кара недавно постриглась для съемок в романтической драме Once in a Year, в которой она играет больную раком.

  • Джейден Смит Getty Images

    Джейден Смит снимается в той же картине и играет бойфренда героини Делевинь. Он также побрился наголо для участия в съемках, а на бал пришел со своими состриженными волосами.

  • Серена Уильямс Getty Images

    Серена Уильямс на бал пришла в платье изумрудного цвета. Звезда тенниса недавно объявила о своей беременности.

  • Селена Гомес и певец The Weeknd Getty Images

    Селена Гомес и певец The Weeknd впервые появились вместе на красной ковровой дорожке.