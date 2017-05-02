Япония: в первое путешествие отправился поезд "Сики-сима" класса люкс

  • 2 мая 2017

Поезд "Сики-сима" (Shiki-shima) отправился в путь, и нам кажется, что вы на нем тоже не отказались бы прокатиться!

  • Поезд класса люкс "Сики-сима" JR East

    Поезд класса люкс "Сики-сима" создан для тех, кто любит роскошь и максимальный комфорт. Однако путешествовать на нем недешево – за билет придется заплатить от 2860 до 10 тысяч долларов. Вы можете выбрать путешествие от одного до четырех дней.

  • Интерьер одного из вагонов поезда JR East

    В свое первое путешествие поезд отправился 1 мая. Над его созданием трудился дизайнер Кен Киеюки Окуяма. Только лучшие материалы, как утверждается, использовались в производстве вагонов поезда.

  • Интерьер одного из вагонов поезда JR East

    В футуристическом салоне-вагоне можно расслабиться с бокалом шампанского в руках, наблюдая за проносящимися за большими окнами пейзажами японской глубинки. На поезде можно доехать из Токио до самого большого на севере страны острова - Хоккайдо.

  • Интерьер одного из вагонов поезда JR East

    Одновременно в поезде могут путешествовать только 34 пассажира, и вам не придется сражаться за место у окна с хорошим видом – таких мест хватит на всех.

  • Спальное купе JR East

    А здесь можно вздремнуть после долгого дня почти беспрерывного получения удовольствий. Можно выбрать путешествие с одной или тремя ночами в пути.

  • Поезд JR East

    Компания East Japan Railway Company объявила о планах производства поезда еще в 2014 году. Число желающих путешествовать на нем - огромное. В первую поездку купить билет можно было, только выиграв лотерею. На один билет было 76 заявок.

  • Салон-вагон JR East

    Ясно, что футуристический шикарный отель на колесах пользуется колоссальным спросом. Билеты на состав, состоящий из 10 вагонов, распроданы до марта 2018 года.

  • Вагон-ресторан JR East

    Не желаете ли перекусить? Для вас будут готовить – кто же еще? – мишленовские шеф-повара, а подавать еду – официанты.

  • Ужин в вагоне-ресторане JR East

    Роскошный поезд составит конкуренцию любому отелю самой высокой степени комфорта.

  • Открытый камин в поезде "Сики-сима" JR East

    Вы, конечно, можете сказать, что это еще одно (как будто бы их и так мало) развлечение для богатых. И вероятно, будете правы. А может, когда-нибудь, сидя у открытого камина с бокалом, и сами будете любоваться странными узорами огня в окнах идущего на север поезда.

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