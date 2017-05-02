Япония: в первое путешествие отправился поезд "Сики-сима" класса люкс
Поезд "Сики-сима" (Shiki-shima) отправился в путь, и нам кажется, что вы на нем тоже не отказались бы прокатиться!
-
JR East
Поезд класса люкс "Сики-сима" создан для тех, кто любит роскошь и максимальный комфорт. Однако путешествовать на нем недешево – за билет придется заплатить от 2860 до 10 тысяч долларов. Вы можете выбрать путешествие от одного до четырех дней.
-
JR East
В свое первое путешествие поезд отправился 1 мая. Над его созданием трудился дизайнер Кен Киеюки Окуяма. Только лучшие материалы, как утверждается, использовались в производстве вагонов поезда.
-
JR East
В футуристическом салоне-вагоне можно расслабиться с бокалом шампанского в руках, наблюдая за проносящимися за большими окнами пейзажами японской глубинки. На поезде можно доехать из Токио до самого большого на севере страны острова - Хоккайдо.
-
JR East
Одновременно в поезде могут путешествовать только 34 пассажира, и вам не придется сражаться за место у окна с хорошим видом – таких мест хватит на всех.
-
JR East
А здесь можно вздремнуть после долгого дня почти беспрерывного получения удовольствий. Можно выбрать путешествие с одной или тремя ночами в пути.
-
JR East
Компания East Japan Railway Company объявила о планах производства поезда еще в 2014 году. Число желающих путешествовать на нем - огромное. В первую поездку купить билет можно было, только выиграв лотерею. На один билет было 76 заявок.
-
JR East
Ясно, что футуристический шикарный отель на колесах пользуется колоссальным спросом. Билеты на состав, состоящий из 10 вагонов, распроданы до марта 2018 года.
-
JR East
Не желаете ли перекусить? Для вас будут готовить – кто же еще? – мишленовские шеф-повара, а подавать еду – официанты.
-
JR East
Роскошный поезд составит конкуренцию любому отелю самой высокой степени комфорта.
-
JR East
Вы, конечно, можете сказать, что это еще одно (как будто бы их и так мало) развлечение для богатых. И вероятно, будете правы. А может, когда-нибудь, сидя у открытого камина с бокалом, и сами будете любоваться странными узорами огня в окнах идущего на север поезда.
Фото
Победители конкурса фотографии Sony 2017 года
- 21 апреля 2017
"Находка": ваши фотографии
- 13 апреля 2017