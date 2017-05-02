Япония: в первое путешествие отправился поезд "Сики-сима" класса люкс

Вы, конечно, можете сказать, что это еще одно (как будто бы их и так мало) развлечение для богатых. И вероятно, будете правы. А может, когда-нибудь, сидя у открытого камина с бокалом, и сами будете любоваться странными узорами огня в окнах идущего на север поезда.