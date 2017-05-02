Каракош: христианский город-призрак в Ираке

До 2014 года, когда джихадисты так называемого "Исламского государства" (запрещенная в России организация) пришли в иракскую долину Ниневии, здесь жило около 200 тысяч христиан.

В городе Каракош к востоку от Мосула было около 50 тысяч жителей. Большинство из них вынуждено было бежать от исламистов. Кто-то уехал за границу, многие поселились в Эрбиле.

Сегодня, когда битва за Мосул вступила в завершающую фазу, многие окрестные города уже освобождены от боевиков.

Однако христиане не спешат возвращаться: вместо домов их ждут руины, да и от появления исламистов никто не застрахован.