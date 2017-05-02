Londonблог: как знакомятся в Лондоне

Как ныне знакомятся в Лондоне молодые (и немолодые) люди для серьезных отношений? Существуют ли свахи в британской столице?

Такой темой интересуется зрительница #Londonблог Людмила из Минска, приславшая вопрос видеоблогеру Русской службы Би-би-си Бену Тавенеру.

Эксперты полагают, что к 2040 году 70% супружеских пар в Лондоне найдут свою лучшую половину через интернет, но ходят ли лондонцы по-прежнему на обычные свидания?

Бен пообщался с экспертом по знакомствам Джонни Касселлом, элитной свахой Ларой Эспрей и организатором встреч русскоговорящих в Лондоне "Match the Russians" Катей Никитиной.

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