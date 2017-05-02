Илон Маск предлагает свой метод борьбы с пробками
Media playback is unsupported on your device

Илон Маск предлагает свой метод борьбы с пробками

  • 2 мая 2017

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, как он намерен бороться с пробками.

Для комфортной езды в обход пробок изобретатель и бизнесмен предлагает вырыть туннель.

Похожие темы