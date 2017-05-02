Илон Маск предлагает свой метод борьбы с пробками

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, как он намерен бороться с пробками.
Для комфортной езды в обход пробок изобретатель и бизнесмен предлагает вырыть туннель.
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
Google+Поделиться сообщением в Google+
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, как он намерен бороться с пробками.
Для комфортной езды в обход пробок изобретатель и бизнесмен предлагает вырыть туннель.