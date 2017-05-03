Британская библиотека, в которую ходил Ленин, представила "трагедию и мифы русской революции"

Год столетия Русской революции отмечается в Британии многочисленными событиями, главным образом культурного свойства: выставками, фестивалями, конференциями.

Не успела закрыться грандиозная выставка русского революционного искусства в Королевской Академии художеств, как на смену ей пришла чуть менее грандиозная, но не менее интересная выставка в Британской библиотеке.

Британская библиотека - это в прошлом библиотека Британского музея; в начале XX века в нее записался Владимир Ленин.

Накануне открытия на выставке побывал наш обозреватель Александр Кан.