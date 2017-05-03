ТВ-новости: развод по-европейски, или сколько стоит выход из ЕС?

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 3 мая:
- Брюссель и Лондон спорят о том, во сколько может обойтись выход Британии из ЕС. Окончательная сумма еще не называется, но Лондон уже заявил, что заплатит строго по закону и ни пенни больше.
- Как Лондон отмечает столетие русской революции. Выставка документов в Британской библиотеке - письма, плакаты, документы.
- Как знакомятся в Лондоне? Вариантов много: интернет, свахи и просто знакомства. С процессом знакомился наш видеоблогер Бен Тавенер.