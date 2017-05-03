Дома-кандидаты на снос: не только пятиэтажки

Кандидатами на снос стали не только обещанные пятиэтажки, но и девяти- и четырехэтажные дома. Съемочная группа Русской службы Би-би-си съездила в один из необычных домов, попавших в перечень для голосования по программе реновации.

Дом по адресу Тенистый проезд, 10 - это четырехэтажка 1958 года постройки. его жильцы уже провели собственное голосование, и оказалось, что подавляющее большинство выступает против включения дома в программу реновации. Некоторые жильцы переехали в этот дом недавно и вложили крупную сумму в ремонт своих квартир.

В мэрии Москвы ранее заявляли, что для того чтобы дом дом попал в программу реновации, за снос должны проголосовать 2/3 собственников квартир.