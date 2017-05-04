Во Франции прошли первые гонки молекулярных машин
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Как выглядят гонки нано-болидов на золотой пластине

  • 4 мая 2017

Во французском городе Тулуза прошли первые гонки молекулярных машин.

В соревнованиях приняли участие шесть команд.

Длина гоночной трассы составила всего 0,0001 миллиметра.

Ученые наблюдали за гонками нанокаров через микроскоп.

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