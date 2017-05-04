Как выглядят гонки нано-болидов на золотой пластине

Во французском городе Тулуза прошли первые гонки молекулярных машин.
В соревнованиях приняли участие шесть команд.
Длина гоночной трассы составила всего 0,0001 миллиметра.
Ученые наблюдали за гонками нанокаров через микроскоп.
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Во французском городе Тулуза прошли первые гонки молекулярных машин.
В соревнованиях приняли участие шесть команд.
Длина гоночной трассы составила всего 0,0001 миллиметра.
Ученые наблюдали за гонками нанокаров через микроскоп.