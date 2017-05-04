Македония после драки в парламенте: что дальше?

Избиение оппозиционных депутатов Собрания Македонии демонстрантами, захватившими в четверг здание парламента, обострило политический кризис в стране, не прекращающийся с декабря прошлого года.

Правившая более 10 лет партия "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО) бывшего премьера страны Николы Груевского не хочет отдавать власть победившей на выборах оппозиции, обвиняя ее в непозволительных уступках албанскому меньшинству.

Оппозиция заявляет, что функционеры ВМРО держатся за власть, стремясь избежать ответственности по обвинениям в коррупции.

В результате Македония до сих пор живет без правительства.