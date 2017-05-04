ТВ-новости: супруг королевы принц Филипп отходит от дел

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 4 мая:
- Супруг британской королевы герцог Эдинбургский заявил, что отходит от общественной жизни.
- Дуэль в прямом эфире: вместо шпаг - колкости и оскорбления, вместо гвардейцев и мушкетеров - Макрон с Ле Пен. Но изменило ли словестное фехтование расстановку сил перед голосованием?
- В Македонии приступил к работе новый спикер парламента. Неделю назад его назначению помешала драка, в которой были избиты депутаты от оппозиции.
- И автогонки под микроскопом, или соревнование нано-болидов на золотой пластине. Совершенно не понятно, что с этим делать, но вызывает восхищение, хотя бы недюжинным воображением их создателей.