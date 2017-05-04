Дебаты Ле Пен и Макрона: обмен нападками и обвинениями

За четыре дня до второго тура президентских выборов во Франции два кандидата - Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон обменялись жесткими обвинениями и нападками во время теледебатов.

Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен обрисовала 39-летнего центриста Макрона как кандидата от элиты, который не предлагает никаких реформ. Макрон не остался в долгу и обвинил Ле Пен в использовалии "стратегии лжи".

Дебаты смотрели несколько миллионов французов и, по опросу телеканала BFMTV, большинство зрителей - 63% - признали Макрона более убедительным.

Второй тур президентских выборов состоится во Франции 7 мая.