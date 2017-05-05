"Цветение": ваши фотографии

  • 5 мая 2017

Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "Цветение".

  • Женя, Кирьят-Ата, Израиль: "Цветок кактуса, цветет один раз в году, только один день". Zhenya

    Женя, Кирьят-Ата, Израиль: "Цветок кактуса, цветет один раз в году, только один день".

  • Ирина Королева, Подмосковье: "Так цветут сосны в России" Irina Koroleva

    Ирина Королева, Подмосковье: "Так цветут сосны в России"

  • Алена Варгина, Москва: "Фото сделано на Сицилии весной 2017 года". Alena Vargina

    Алена Варгина, Москва: "Фото сделано на Сицилии весной 2017 года".

  • Дмитрий Юревич: "Моя любимая яблонька" Dmitri Yurevitch

    Дмитрий Юревич: "Моя любимая яблонька"

  • Алексей Ольховенко, Израиль: "Так цветет пустыня в начале марта". Aleksey Olkhovenko

    Алексей Ольховенко, Израиль: "Так цветет пустыня в начале марта".

  • Тамара Абоймова: "А помните "горит, как пламя, синий лен.."? При ближайшем рассмотрении можно любоваться его цветением бесконечно. Фото прошлогоднее с дачи". Tamara Aboimova

    Тамара Абоймова, Уфа: "А помните "горит, как пламя, синий лен.."? При ближайшем рассмотрении можно любоваться его цветением бесконечно. Фото прошлогоднее с дачи".

  • Тамара Абоймова, Уфа: "А так вот "цветет калина в поле у ручья". Tamara Aboimova

    Тамара Абоймова, Уфа: "А так вот "цветет калина в поле у ручья".

  • Александр Смирнов, Черкассы, Украина: "Уникальный цветок (Helleborus). Может зацвести в декабре (если теплая зима), либо (если похолодало) сразу после схода первого снега. Снимок сделан в начале марта". Alexander Smirnoff

    Александр Смирнов, Черкассы, Украина: "Уникальный цветок (Helleborus). Может зацвести в декабре (если теплая зима), либо (если похолодало) сразу после схода первого снега. Снимок сделан в начале марта".

  • Игорь Кухарь, Владивосток: "Если на Набережной зацвел шиповник - значит, во Владивосток пришло лето!" Igor Kuhar

    Игорь Кухарь, Владивосток: "Если на Набережной зацвел шиповник - значит, во Владивосток пришло лето!"

  • Вячеслав Воронцов, Санкт-Петербург: "У моей мамы зацвели бугенвиллея, угандийский клеродендрум - цветочек голубого цвета, похож на маленьких бабочек - и пеларгония". Viacheslav Vorontsov

    Вячеслав Воронцов, Санкт-Петербург: "У моей мамы зацвели бугенвиллея, угандийский клеродендрум - цветочек голубого цвета, похож на маленьких бабочек - и пеларгония".

  • Ирина Рудакова, Норвегия: "Цветы у дома". Irina Rudakova

    Ирина Рудакова, Норвегия: "Цветы у дома".

  • Вячеслав Воронцов, Санкт-Петербург: "Вишня в цветении". Viacheslav Vorontsov

    Вячеслав Воронцов, Санкт-Петербург: "Вишня в цветении".

  • Урсула, Чехия: "Цветение китайской розы. У меня цветет цветок от моей бабушки, которой бы в этом году был сто один год". Ursula

    Урсула, Чехия: "Цветение китайской розы. У меня цветет цветок от моей бабушки, которой бы в этом году был сто один год".

  • Виктор Безлюдный, Жодино, Беларусь: "Прострел (сон-трава) радует каждый год в весеннем лесу своим цветом". Victor Bezliudny

    Виктор Безлюдный, Жодино, Беларусь: "Прострел (сон-трава) радует каждый год в весеннем лесу своим цветом".

  • Алексей Куницкий, Калгари, Канада: "Каждую весну облака цветущей сакуры укрывают бело-розовыми одеялами тихоокеанский красавец Ванкувер". Alexey Kunitskiy

    Алексей Куницкий, Калгари, Канада: "Каждую весну облака цветущей сакуры укрывают бело-розовыми одеялами тихоокеанский красавец Ванкувер".

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