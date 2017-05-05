"Требуем снести наши дома". Акция в Москве за реновацию

В Москве прошел митинг горожан, недовольных тем, что их дома не включили в проект программы реновации.

На акцию собралось около двухсот человек, организаторы, впрочем, заявили о тысяче участников.

Со сцены выступали люди, утверждавшие, что они живут в хрущевках, и их дома в программу реновации не попали.

Мероприятие организовали главный редактор информагентства “Моссовет”, экс-депутат Мосгордумы Юрий Загребной и муниципальный депутат района Бабушкинский Марина Овчинникова. Оба они отказывались называть себя представителями власти и не могли объяснить, почему решили организовать этот митинг.

Впрочем, на митинге оказались и те, кто не мог объяснить, зачем пришел.