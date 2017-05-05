Как выглядит первый китайский коммерческий авиалайнер

Китай представил свой первый крупный коммерческий авиалайнер С919, разработанный государственной китайской корпорацией Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) и рассчитанный на 168-190 посадочных мест.

Это будет самый крупный пассажирский самолет, спроектированный и построенный в Китае после экспериментального Shanghai Y-10.

Как надеются в Китае, он составит конкуренцию "боингам" и "айрбасам", доминирующим в международных пассажирских перевозках.

О новом самолете рассказывает корреспондент Би-би-си в Китае Робин Брант.