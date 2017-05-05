Латиноамериканские хроники глазами фотожурналиста Мередит Кохут

Мередит Кохут живет в Каракасе, Венесуэла, и с 2007 года документирует жизнь в Латинской Америке.

В 2017 году она получила престижную награду, присуждаемую совместно компанией Getty Images и Фондом Криса Хондроса, что позволит ей продолжить документировать важные и тревожные аспекты местной жизни.

Приз был основан в честь фотожурналиста Криса Хондроса, убитого 20 апреля 2011 года во время съемок в Мисурате, Ливия.

"Крис - это легендарная личность среди фотожурналистов, и не только потому, что за свою жизнь он успел осветить множество конфликтов по всему миру, но и благодаря сочувствию и щедрости по отношению к людям, которых он фотографировал, и к своим коллегам, - говорит Кохут. - И для меня большой почет и честь, что мою работу так высоко оценили близкие друзья и родственники Криса, которые управляют фондом его имени".

Фотопроекты Кохут подробно повествуют о многих историях Латинской Америки, от взлета и падения социалистической революции Уго Чавеса до переполненных тюрем Сальвадора.

Ниже мы предлагаем подборку ее работ.

Правообладатель иллюстрации Meridith Kohut

На этом фото изображен Омар Мендоза, пациент психиатрической больницы Эль Памперо в Баркизимето, Венесуэла, в крайней степени истощения.

Во время работы репортером газеты New York Times в Венесуэле, Кохут обнаружила, что у таких пациентов как Омар, страдающих шизофренией, практически нет доступа к необходимым лекарствам. Более того, в больнице их в буквальном смысле держат на голодном пайке..

Правообладатель иллюстрации Meridith Kohut/Bloomberg via Getty Images

Надя Родригес - жительница района Кана де Азукар в городе Маракай, Венесуэла.

На этом фото 2016 года она зажигает дома свечу, поскольку государственным указом подача электричества была прекращена а целях экономии. Из-за засухи и неэффективного распределения ресурсов гидроэлектростанции оказались неспособны вырабатывать достаточно энергии.

Правообладатель иллюстрации Meridith Kohut/Bloomberg via Getty Images

Сестры Гратероль - Натали, Нюрка и Эдит - сидят на кровати с своем доме, построенном из металлических листов на горе Авила в Кулебрилье, Венесуэла.

Правообладатель иллюстрации Meridith Kohut

Кохут в своих фотографиях отразила рост нищеты по всей стране и острой нехватки продовольствия, что вылилось в многочисленные протесты.

Стычки между сторонниками социалистической политики бывшего президента Уго Чавеса и нынешнего руководителя страны Николаса Мадуро и их противниками создали напряженность во всей Венесуэле.

На этом снимке участники протестов выражают несогласие с политикой правительства. Они бросают камни и бутылки с зажигательной смесью, в ответ полиция применяет слезоточивый газ.

Правообладатель иллюстрации Meridith Kohut/Bloomberg via Getty Images

В венесуэльском порту Пуэрто-Кабельо мальчишки готовятся прыгать в воду.

Именно в этот порт бразильская компания поставляет субсидируемое правительством Венесуэлы мясо.

Как сообщалось в статье, сопровождавшей фотографию, мясо часто завозят в государственные магазины в тех районах, где наиболее велика угроза волнений или акций протеста оппозиции.

Правообладатель иллюстрации Meridith Kohut

Чтобы сделать это фото, Кохут пять часов добиралась в отдаленный городок на юге Гаити, где разразилась эпидемия холеры. Ситуацию усугубил разрушительный ураган "Мэтью".

На этой фотографии отражено незавидное положение пациентов переполненной больницы.

Правообладатель иллюстрации Meridith Kohut/Bloomberg via Getty Images

Двое братьев завтракают в перуанском городке Ла Оройа. Это место часто называют районом экологической катастрофы.

Кохут своими фотографиями рассказывает о борьбе, которую правительство Перу ведет с горнодобывающей корпорацией Renco Group Inc.

На этот конгломерат возлагают ответственность за превышение допустимых концентраций свинца, что крайне негативно сказывается на здоровье местных детей.

Правообладатель иллюстрации Meridith Kohut/Bloomberg via Getty Images

Землетрясение магнитудо 7,8 в Педерналесе, Эквадор, 16 апреля 2016 года.

Девочка наблюдает из гамака за разрушениями, которые вызвало это землетрясение, сильнейшее в Эквадоре с 1979 года. В результате этого стихийного бедствия погибло по меньшей мере 272 человека, и еще многие получили ранения.

Все фотографии сделаны Мередит Кохут.