Латиноамериканские хроники глазами фотожурналиста Мередит Кохут

  • 5 мая 2017

Мередит Кохут живет в Каракасе, Венесуэла, и с 2007 года документирует жизнь в Латинской Америке.

В 2017 году она получила престижную награду, присуждаемую совместно компанией Getty Images и Фондом Криса Хондроса, что позволит ей продолжить документировать важные и тревожные аспекты местной жизни.

Приз был основан в честь фотожурналиста Криса Хондроса, убитого 20 апреля 2011 года во время съемок в Мисурате, Ливия.

"Крис - это легендарная личность среди фотожурналистов, и не только потому, что за свою жизнь он успел осветить множество конфликтов по всему миру, но и благодаря сочувствию и щедрости по отношению к людям, которых он фотографировал, и к своим коллегам, - говорит Кохут. - И для меня большой почет и честь, что мою работу так высоко оценили близкие друзья и родственники Криса, которые управляют фондом его имени".

Фотопроекты Кохут подробно повествуют о многих историях Латинской Америки, от взлета и падения социалистической революции Уго Чавеса до переполненных тюрем Сальвадора.

Ниже мы предлагаем подборку ее работ.

A Venezuelan patient in a mental hospital Правообладатель иллюстрации Meridith Kohut

На этом фото изображен Омар Мендоза, пациент психиатрической больницы Эль Памперо в Баркизимето, Венесуэла, в крайней степени истощения.

Во время работы репортером газеты New York Times в Венесуэле, Кохут обнаружила, что у таких пациентов как Омар, страдающих шизофренией, практически нет доступа к необходимым лекарствам. Более того, в больнице их в буквальном смысле держат на голодном пайке..

An older woman lights a candle Правообладатель иллюстрации Meridith Kohut/Bloomberg via Getty Images

Надя Родригес - жительница района Кана де Азукар в городе Маракай, Венесуэла.

На этом фото 2016 года она зажигает дома свечу, поскольку государственным указом подача электричества была прекращена а целях экономии. Из-за засухи и неэффективного распределения ресурсов гидроэлектростанции оказались неспособны вырабатывать достаточно энергии.

Three sisters sit on their bed Правообладатель иллюстрации Meridith Kohut/Bloomberg via Getty Images

Сестры Гратероль - Натали, Нюрка и Эдит - сидят на кровати с своем доме, построенном из металлических листов на горе Авила в Кулебрилье, Венесуэла.

Protesters in Venezuela Правообладатель иллюстрации Meridith Kohut

Кохут в своих фотографиях отразила рост нищеты по всей стране и острой нехватки продовольствия, что вылилось в многочисленные протесты.

Стычки между сторонниками социалистической политики бывшего президента Уго Чавеса и нынешнего руководителя страны Николаса Мадуро и их противниками создали напряженность во всей Венесуэле.

На этом снимке участники протестов выражают несогласие с политикой правительства. Они бросают камни и бутылки с зажигательной смесью, в ответ полиция применяет слезоточивый газ.

Boys jump into the sea Правообладатель иллюстрации Meridith Kohut/Bloomberg via Getty Images

В венесуэльском порту Пуэрто-Кабельо мальчишки готовятся прыгать в воду.

Именно в этот порт бразильская компания поставляет субсидируемое правительством Венесуэлы мясо.

Как сообщалось в статье, сопровождавшей фотографию, мясо часто завозят в государственные магазины в тех районах, где наиболее велика угроза волнений или акций протеста оппозиции.

A small clinic in Rendel, Haiti overflowing with Cholera patients Правообладатель иллюстрации Meridith Kohut

Чтобы сделать это фото, Кохут пять часов добиралась в отдаленный городок на юге Гаити, где разразилась эпидемия холеры. Ситуацию усугубил разрушительный ураган "Мэтью".

На этой фотографии отражено незавидное положение пациентов переполненной больницы.

Two brothers sit at their kitchen table Правообладатель иллюстрации Meridith Kohut/Bloomberg via Getty Images

Двое братьев завтракают в перуанском городке Ла Оройа. Это место часто называют районом экологической катастрофы.

Кохут своими фотографиями рассказывает о борьбе, которую правительство Перу ведет с горнодобывающей корпорацией Renco Group Inc.

На этот конгломерат возлагают ответственность за превышение допустимых концентраций свинца, что крайне негативно сказывается на здоровье местных детей.

A child lies in a hammock Правообладатель иллюстрации Meridith Kohut/Bloomberg via Getty Images

Землетрясение магнитудо 7,8 в Педерналесе, Эквадор, 16 апреля 2016 года.

Девочка наблюдает из гамака за разрушениями, которые вызвало это землетрясение, сильнейшее в Эквадоре с 1979 года. В результате этого стихийного бедствия погибло по меньшей мере 272 человека, и еще многие получили ранения.

Все фотографии сделаны Мередит Кохут.

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