ТВ-новости: выборы во Франции - последний поединок

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 5 мая:
- Во Франции - последний день избирательной кампании. В воскресенье страна решит, кто ее возглавит: центрист Макрон или правый кандидат Ле Пен?
- Армия Ирака открыла второй фронт в битве за Мосул, начав наступление с севера. Поможет ли это отбить город у исламистов?
- Экскурсия по первому коммерческому самолету, произведенному в Китае. Сумеет ли новый китайский лайнер потеснить Boeing и Airbus?
- Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек рассуждает о политике и театре в интервью нашему корреспонденту.