ТВ-новости: выборы во Франции - последний поединок
Media playback is unsupported on your device

ТВ-новости: выборы во Франции - последний поединок

  • 5 мая 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 5 мая:

  • Во Франции - последний день избирательной кампании. В воскресенье страна решит, кто ее возглавит: центрист Макрон или правый кандидат Ле Пен?
  • Армия Ирака открыла второй фронт в битве за Мосул, начав наступление с севера. Поможет ли это отбить город у исламистов?
  • Экскурсия по первому коммерческому самолету, произведенному в Китае. Сумеет ли новый китайский лайнер потеснить Boeing и Airbus?
  • Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек рассуждает о политике и театре в интервью нашему корреспонденту.

Похожие темы