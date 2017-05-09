И стар, и млад: возраст лидеру не помеха
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И стар, и млад: возраст лидеру не помеха

  • 9 мая 2017

Возраст не имеет значения, если у вас есть лидерские качества и вы готовы сделать все, чтобы получить или удержать власть.

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