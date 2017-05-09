Что два года делал в космосе орбитальный самолет США?

Орбитальный беспилотный самолет X-37B ВВС США провел в космосе без малого два года. Военные отказываются раскрывать подробности этого полета и даже бюджет самой программы.

Эксперты, в свою очередь, подозревают, что в рамках программы испытаний X-37B американские военные разрабатывают способы уничтожения спутников или же технологию размещения оружия на орбите.

Не исключено также, что орбитальный самолет выполняет разведывательные функции.

Официально подтверждено лишь то, что на X-37B испытывают модификацию ионного двигателя.