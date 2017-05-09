Можно ли мантрой успокоить ребенка?

Когда грудной ребенок плачет, одни его укачивают, другие поют колыбельные. Но есть еще один способ, о котором вы, пожалуй, не знали.
Дэниел Эйзенман решил использовать буддистскую мантру.
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Когда грудной ребенок плачет, одни его укачивают, другие поют колыбельные. Но есть еще один способ, о котором вы, пожалуй, не знали.
Дэниел Эйзенман решил использовать буддистскую мантру.