Можно ли мантрой успокоить ребенка?
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Можно ли мантрой успокоить ребенка?

  • 9 мая 2017

Когда грудной ребенок плачет, одни его укачивают, другие поют колыбельные. Но есть еще один способ, о котором вы, пожалуй, не знали.

Дэниел Эйзенман решил использовать буддистскую мантру.

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