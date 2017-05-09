Хоббихорсинг: спорт, который дает девушкам уверенность в себе
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Хоббихорсинг: спорт, который дает уверенность в себе

  • 9 мая 2017

Верховая езда на игрушечных лошадках (хоббихорсинг) настолько популярна в Финляндии, что там даже проводят национальные соревнования по этому виду спорта.