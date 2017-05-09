Фоторепортаж: День Победы в России и за ее пределами

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Во многих бывших советских республиках, и не только там, 9 мая состоялись торжества, посвященные празднованию очередной годовщины Дня Победы. Не везде они прошли мирно.

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На военном параде на Красной площади в Москве были показаны образцы новой военной техники, но в то же время упор делался на историческом аспекте праздника.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В шествии "Бессмертного полка" участвовало, как сообщается, более 700 тысяч человек

Кульминацией торжественого парада стало шествие сотен тысяч человек, несших портреты своих родственников - участников войны, в рамках всероссийской акции "Бессмертный полк".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Петербурге был перекрыт Невский проспект, по которому прошел марш

Германия

В восточной части Берлина у памятника советскому солдату еще времен ГДР собрались многие из живущих в Германии выходцев из бывшего СССР.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В парке Тиргартен у старого советского памятника собираются молодые и не очень молодые люди

Великобритания

"Бессмертный полк" прошел во вторник и по улицам Лондона и закончил свой путь на Трафальгарской площади в центре британской столицы.

Грузия

В Грузии отмечают 72-ю годовщину победы над фашизмом. Традиционно с утра в тбилисском парке Ваке собрались ветераны и их близкие.

Поздравить ветеранов и возложить венки к могиле Неизвестного солдата пришли политики и представители властей, сообщает из Тбилиси корреспондент Русской службы Би-би-си Нина Ахметели.

"Грузия внесла особый вклад в эту победу. Сотни тысяч грузин стали жертвами этой борьбы. Мы преклоняемся перед их именами. Мы гордимся, и будущие поколения будут гордиться этим героизмом", - сказал министр обороны Леван Изория.

Image caption Мария Недодаева была на фронте связисткой в возрасте 18 лет

Из Грузии на фронт отправились 700 тысяч человек, из них почти половина не вернулись. Сегодня в Грузии живет менее тысячи ветеранов Второй мировой войны.

"Моего папу взяли на фронт в 41-м, и он без вести пропал, погиб, а меня забрали на фронт в 1943-м, как только мне исполнилось 18 лет. Я связисткой была. Прошла фронт от Курской дуги до Праги, - расскала Русской службе Би-би-си Мария Недодаева. - Вот сейчас я вспоминаю, знаете, да, я много испытала. Но я научилась бороться".

Впервые в этом году в Грузии была организована акция "Бессмертный полк Грузии". Несколько десятков человек с портретами погибших во Второй мировой войне прошли по парку к могиле Неизвестного солдата.

Украина

В ряде городов Украины прошли мероприятия, посвященные 72-й годовщине победы над нацизмом, а также марши в рамках акции "Бессмертный полк".

В Киеве участники акции, которая двигалась от станции метро "Арсенальная" в сторону парка Славы, несли портреты участников войны и скандировали "Фашизм не пройдет".

Image caption Дымовые шашки быстро погасили

По данным полиции, в колонне было около трех тысяч человек. С двух сторон колонну держали в оцеплении военнослужащие и полиция.

Во время марша происходили небольшие стычки: проукраинские активисты бросили в участников акции несколько дымовых шашек, а также пакеты с красной краской и картофелины.

Белоруссия

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В этом году в Минске шествия ветеранов прошли мирно. Однако накануне многие деятели белорусской оппозиции были задержаны и вывезены из столицы в рамках ставшей уже привычной операции "зачистки".

Латвия

Image caption "Мероприятие оцениваем как спокойное, задержанных нет", - сказала Русской службе Би-би-си представительница Госполиции Гита Гжибовска.

Как сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си в Латвии Оксана Антоненко, мероприятия, посвященные Дню Победы, собрали в Риге около 15 тысяч человек. На пикет против празднования этой даты пришли около 20 человек.

Традиционные концерты в Парке Победы начались еще 8 мая, и к полудню 9 мая, по оценкам латвийской полиции, они собрали около 15 000 человек.

"Мероприятие оцениваем как спокойное, задержанных нет", - сказала Русской службе Би-би-си представительница госполиции Гита Гжибовска.

Image caption После возложения цветов собравшиеся отмечают День Победы пикниками и песнями. Иногда даже танцами. Нередко - в костюмах. Как, например, маленькие Домир и Василиса.

Официальные лица Латвии не отмечают 9 мая День Победы, в это время они празднуют День Европы. Памятные мероприятия с участием первых лиц государства проходят в Латвии 8 мая.

Однако День победы - 9 мая - традиционно является одним из самых массовых для Риги "народных" праздников. Как обычно, среди пришедших в парк Победы - представители всех поколений, немало пожилых людей с орденами.