ТВ-новости: Лавров в США - разговоры без договоренности

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 10 мая:
- В Вашингтоне президент Трамп впервые встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Какая роль была в этом разговоре отведена Сирии?
- Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми. Чем вызвано это решение, и кто может его заменить?
- Месяц после нападения в Стокгольме. Почему выходец из Узбекистана решился на теракт в столице Швеции, и что об этом думают в местной узбекской общине.
- В Киеве началось "Евровидение". Участники из Белоруссии рассказали нам о своей песне, которую они впервые в истории конкурса исполнят на белорусском языке.