ТВ-новости: украинцы поедут в ЕС без визы

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 11 мая:
- Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим с Украиной. Когда украинцы поедут в Европу без виз - и что по этому поводу думают в Киеве?
- Боевики-джихадисты, которые воюют в Сирии, пытаются вернуться домой в Европу. На родине их не ждут, а исламисты не хотят отпускать.
- В Венесуэле продолжаются протесты, число погибших растет, полиция не пускает демонстрантов ко дворцу президента.
- Земля с высоты дронова полета: гонки беспилотников набирают популярность, и требуют недюжинных инженерных и компьютерных талантов.