"Евровидение" без России: мнение участников из Латвии

Агнесе Раковска - вокалистка группы "Triana Park", представляющей Латвию на "Евровидении" в Киеве, рассказала Русской службе Би-би-си, каким, по ее мнению, будет конкурс без участия России.

В этом году Россия не участвует в конкурсе "Евровидение", поскольку Украина запретила российской певице Юлии Самойловой въезжать в страну из-за концерта в Крыму.

Агнесе Раковска - вокалистка группы "Triana Park", представляющей Латвию на "Евровидении" в Киеве, рассказала Русской службе Би-би-си, каким, по ее мнению, будет конкурс без участия России.

С Раковской говорил корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер.