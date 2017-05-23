ТВ-новости: что происходит в Манчестере после нападения
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ТВ-новости: что происходит в Манчестере после теракта

  • 23 мая 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске 23 мая:

  • Нападение в Манчестере. В результате взрыва после концерта певицы Арианы Гранде погибли 22 человека, десятки получили травмы.
  • Опознание погибших и усиленные меры безопасности. Корреспондент Русской службы Би-би-си из Манчестера о том, что происходит в городе.
  • Устроил ли взрыв смертник-одиночка? Как продвигается расследование нападения в Манчестере.
  • Злодеи-неудачники. Как мировые лидеры отреагировали на события в Британии.

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