ТВ-новости: что происходит в Манчестере после теракта

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске 23 мая:
- Нападение в Манчестере. В результате взрыва после концерта певицы Арианы Гранде погибли 22 человека, десятки получили травмы.
- Опознание погибших и усиленные меры безопасности. Корреспондент Русской службы Би-би-си из Манчестера о том, что происходит в городе.
- Устроил ли взрыв смертник-одиночка? Как продвигается расследование нападения в Манчестере.
- Злодеи-неудачники. Как мировые лидеры отреагировали на события в Британии.