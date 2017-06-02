1917 год в жизни семьи Жиро: аресты, грабеж и изгнание
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1917 год в жизни семьи Жиро: аресты, грабеж и изгнание

  • 2 июня 2017

Марго Жиро-Трэйси рассказывает о том, как большевики арестовали ее родителей в 1919 году.