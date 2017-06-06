Британия накануне выборов: в Шотландии каждый мандат на счету

Небольшая река Эск - больше, чем просто граница между Англией и Шотландией. Па разным её берегам расположены не просто разные избирательные округа - их жители голосуют за разный набор партий.
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Ведущая Русской службы Би-би-си Яна Литвинова объясняет, как так вышло и почему потеря каждого мандата для Национальной партии Шотландии означает большой проигрыш.