Таджикистан: двое зороастрийцев на три миллиона мусульман

Одинашоху Курбонову, жителю горного селения района на юго-востоке Таджикистана, 90 лет. Он и его 28-летний сын Шариф - единственные зороастрийцы Хатлонской области страны, где проживают более 3 млн. человек.

Родители огнепоклонника были практикующими мусульманами.

Одинашох читал очень много религиозной литературы. Однако после того, как он познакомился с философией зороастризма, понял, что именно эта религия ему ближе всего.

Курбонов открыто заявляет о своей приверженности зороастризму, но не все таджикские огнепоклонники следуют его примеру. Те, кто считает себя огнепоклонниками, ушли в подполье после того, как летом 2001 года в Душанбе был убит глава Анджумана зороастрийцев Таджикистана Рудаки Самади.

Зороастризм - одна из древнейших мировых религий. В основе учения Заратустры — свободный нравственный выбор человека.