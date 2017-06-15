Владимир Якунин о британском гражданстве сына и шубохранилище

В интервью ведущему программе Би-би-си HARDtalk Стивену Сакуру Владимир Якунин назвал шубохранилище "маленькой кладовкой для шуб", а также заявил, что его сын купил дом в Лондоне стоимостью 5 млн фунтов, взяв кредит.