Владимир Якунин - о британском гражданстве сына и кладовке для шуб
Media playback is unsupported on your device

Владимир Якунин о британском гражданстве сына и шубохранилище

  • 15 июня 2017

В интервью ведущему программе Би-би-си HARDtalk Стивену Сакуру Владимир Якунин назвал шубохранилище "маленькой кладовкой для шуб", а также заявил, что его сын купил дом в Лондоне стоимостью 5 млн фунтов, взяв кредит.

Похожие темы