ТВ-новости: лондонский пожар: вопросы без ответов
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ТВ-новости: лондонский пожар: вопросы без ответов

  • 15 июня 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 15 июня:

  • На второй день после того, как сгорел высотный дом в Лондоне, не все пропавшие найдены. Скорбь по погибшим сменяется гневом.
  • Владимир Якунин в интервью Би-би-си рассказал, что шубохранидище - на самом деле, небольшая кладовка, а пятимиллионный дом его сына в Лондоне не такой уж дорогой.
  • Президент Трамп может оказаться под следствием за препятствие правосудию. Его реакция? "Дурацкая новость" и "охота на ведьм".
  • В ЕС отменили плату за мобильный роуминг. Провайдеры могут ответить повышением тарифов.

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