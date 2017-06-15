ТВ-новости: лондонский пожар: вопросы без ответов

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 15 июня:
- На второй день после того, как сгорел высотный дом в Лондоне, не все пропавшие найдены. Скорбь по погибшим сменяется гневом.
- Владимир Якунин в интервью Би-би-си рассказал, что шубохранидище - на самом деле, небольшая кладовка, а пятимиллионный дом его сына в Лондоне не такой уж дорогой.
- Президент Трамп может оказаться под следствием за препятствие правосудию. Его реакция? "Дурацкая новость" и "охота на ведьм".
- В ЕС отменили плату за мобильный роуминг. Провайдеры могут ответить повышением тарифов.