Российские современные художницы о проектах про психоневрологические интернаты

В России 504 психоневрологических интерната, где живут около 150 тысяч человек с различными особенностями развития. Часто такие заведения находятся вне городов или просто ограждены бетонным забором.

Люди не выходят из ПНИ годами. Они не знают, как выглядит "внешний мир", а внешний мир почти ничего не знает об их существовании.

Две современные художницы, Ксения Диодорова из Петербурга и Катрин Ненашева из Москвы, независимо друг от друга создают проекты, в которых рассказывают о жизни людей в интернатах.