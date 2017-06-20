Азербайджан: первая в истории нефтяная скважина

Азербайджанские историки нашли в российских архивах документы, подтверждающие, что в 1846 году на месторождении Биби-Эйбат близ Баку была пробурена нефтяная скважина.

Таким образом эта скважина может считаться первой в мире, поскольку она появилась за 13 лет до того, как в США началась промышленная добыча нефти.

На бурение министр финансов Российской империи поручил казенной палате выделить одну тысячу рублей серебром.

В апреле 2017 года первая вышка промышленной добычи нефти снова заработала, но уже как музейный объект.

К концу XIX - началу XX века на Азербайджан приходилась половина мировой добычи нефти. Сейчас основные объемы углеводородов добываются в этой стране на каспийских морских месторождениях.