ТВ-новости: Петра Порошенко тепло приняли в ЕС

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 22 июня:
- Боевики исламисты взорвали соборную мечеть ан-Нури в Мосуле, в которой три года назад провозглавили свой "халифат". Означает ли это, что они фактически признали свое поражение?
- ЕС продлил санкции против России за события в Крыму и Донбассе.
- В дознании о смерти Александра Перепиличного речь зашла об американском досье, связывающем смерть россиян в Британии с Россией. Что известно об этом документе?
- Почему молодые британцы прибегают к помощи пластических хирургов? Говорят, что виноваты социальные сети.