Взрыв в Киеве: погиб сотрудник украинской разведки
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Взрыв в Киеве: погиб сотрудник украинской разведки

  • 27 июня 2017

В Киеве в результате взрыва погиб сотрудник украинской разведки.

Гибель полковника Максима Шаповала расследуют по статье "теракт".

В МВД Украины подтвердили, что в машине Шаповала сработало взрывное устройство.

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