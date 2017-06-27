Взрыв в Киеве: погиб сотрудник украинской разведки

В Киеве в результате взрыва погиб сотрудник украинской разведки.
Гибель полковника Максима Шаповала расследуют по статье "теракт".
В МВД Украины подтвердили, что в машине Шаповала сработало взрывное устройство.
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В Киеве в результате взрыва погиб сотрудник украинской разведки.
Гибель полковника Максима Шаповала расследуют по статье "теракт".
В МВД Украины подтвердили, что в машине Шаповала сработало взрывное устройство.