#Londonблог прошел по стопам Гарри Поттера
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#Londonблог прошел по стопам Гарри Поттера

  • 26 июня 2017

26 июня исполнилось 20 лет со дня публикации первой книги о Гарри Поттере.

В Лондоне и Шотландии множество магических мест, связанных с юным волшебником - как с книгами Джоан Роулинг, так и с последовавшими за ними фильмами.

Ведущий видеоблога Русской службы Би-би-си #Londonблог Бен Тавенер посетил лишь несколько из них:

  • вокзал "Кингс-кросс"
  • Лондонский зоопарк
  • викторианский рынок "Леденхолл"
  • долина Гленко и виадук Гленфиннан в Шотландии

Londonблог: задавайте ваши вопросы

Предыдущие выпуски проекта #Londonблог можно найти по этой ссылке.

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