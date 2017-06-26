Londonблог прошел по стопам Гарри Поттера

26 июня исполнилось 20 лет со дня публикации первой книги о Гарри Поттере.
В Лондоне и Шотландии множество магических мест, связанных с юным волшебником - как с книгами Джоан Роулинг, так и с последовавшими за ними фильмами.
Ведущий видеоблога Русской службы Би-би-си #Londonблог Бен Тавенер посетил лишь несколько из них:
- вокзал "Кингс-кросс"
- Лондонский зоопарк
- викторианский рынок "Леденхолл"
- долина Гленко и виадук Гленфиннан в Шотландии
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