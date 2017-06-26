ТВ-новости: Крупнейший британский авианосец спущен на воду

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 26 июня:
- Сражение за каждый дом. Армия Ирака отразила контрнаступление исламистов в Мосуле. Репортаж Би-би-си с передовой.
- Грузия запретила продавать землю иностранцам. Мы поговорили с фермерами из Индии, которые начали работать в Кахетии несколько лет назад.
- Британия спустила на воду авианосец "Куин Элизабет". Как выглядит крупнейший военный корабль, когда-либо построенный британцами.
- По местам Гарри Поттера в Лондоне и его окрестностях. Сегодня исполняется 20 лет со дня публикации первой книги о юном волшебнике.