Патриоты поневоле: что будет, если не стать октябренком в Белоруссии

Белоруссия – единственное государство на постсоветском пространстве, где до сих пор существуют октябрята, пионеры и даже подобие комсомольцев.
По словам чиновников и некоторых родителей, только в рядах юных ленинцев дети способны научиться добру, трудолюбию и жизни в коллективе.
Однако далеко не всем по душе насильственный патриотизм.
Зачисляют в детские организации по разнарядке и сразу целыми списками. Учителей, пытающихся противиться этой практике и отказывающихся давить на детей, обычно изгоняют из рядов педагогов.
А самим детям намекают, что в случае отказа под угрозой может оказаться их университетское будущее.
Репортаж корреспондента Би-би-си Татьяны Мельничук.
Этот материал публикуется в рамках проекта Русской службы Би-би-си "Революция - 100".