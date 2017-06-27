Патриоты поневоле: что будет, если не стать октябренком в Белоруссии

Белоруссия – единственное государство на постсоветском пространстве, где до сих пор существуют октябрята, пионеры и даже подобие комсомольцев.

По словам чиновников и некоторых родителей, только в рядах юных ленинцев дети способны научиться добру, трудолюбию и жизни в коллективе.

Однако далеко не всем по душе насильственный патриотизм.

Зачисляют в детские организации по разнарядке и сразу целыми списками. Учителей, пытающихся противиться этой практике и отказывающихся давить на детей, обычно изгоняют из рядов педагогов.

А самим детям намекают, что в случае отказа под угрозой может оказаться их университетское будущее.

Репортаж корреспондента Би-би-си Татьяны Мельничук.

Этот материал публикуется в рамках проекта Русской службы Би-би-си "Революция - 100".