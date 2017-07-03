Деньги просто так. Что покажет финский эксперимент?

В Финляндии прошли первые полгода масштабного эксперимента в системе социального обеспечения. Два года две тысячи финских безработных будут получать 560 евро в месяц.

Это примерно равно базовому пособию по безработице, но единственное и главное отличие – в том, что эти деньги участники эксперимента не потеряют, даже если найдут работу. И не потеряют, если откажутся искать работу совсем. Хотя обычно финское государство очень сурово относится к таким отказникам.

Эту субсидию назвали "базовым доходом", что напоминает о модной в последнее время идее – платить такое вот безусловное пособие всем гражданам в надежде, что это не только повысит качество их жизни, но и будет стимулировать к большей социальной активности.

Репортаж Олега Болдырева.