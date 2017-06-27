ТВ-новости: последствия масштабной кибератаки на Украину
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ТВ-новости: последствия масштабной кибератаки на Украину

  • 27 июня 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 27 июня:

  • Кибернападение на Украину. Правительство и десятки крупнейших украинских компаний заявили о масштабной хакерской атаке.
  • "Злоупотребление доминирующим положением". Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства.
  • "Чернобыль на море". Британия и ряд других стран принимают участие в проекте по вывозу ядерных отходов из российского Заполярья.
  • Жизнь есть сон. Корреспондент Би-би-си принял участие в крупнейшем исследовании влияния недосыпания на мозг.

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