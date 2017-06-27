ТВ-новости: последствия масштабной кибератаки на Украину

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 27 июня:
- Кибернападение на Украину. Правительство и десятки крупнейших украинских компаний заявили о масштабной хакерской атаке.
- "Злоупотребление доминирующим положением". Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства.
- "Чернобыль на море". Британия и ряд других стран принимают участие в проекте по вывозу ядерных отходов из российского Заполярья.
- Жизнь есть сон. Корреспондент Би-би-си принял участие в крупнейшем исследовании влияния недосыпания на мозг.