ТВ-новости: тайная жизнь молодых джихадистов в Мосуле

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 28 июня:
- Журналисты Би-би-си обнаружили документы, свидетельствующие о подготовке боевиков-исламистов к использованию химического оружия.
- Вертолетом по Верховному суду. Во время выступления президента в Венесуэле обстреляли с воздуха высшую судебную инстанцию страны.
- Человек в... коробке. Космические цены на недвижимость заставляют многих в Гонконге жить в ужасных условиях.
- Сбывшаяся мечта. 95-летний ас "Люфтваффе" пролетел над Британией на британском самолете времен Второй мировой войны.