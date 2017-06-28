Россиянка, которая готовится к полету на Марс

Россиянка Анастасия Степанова вошла в сотню претендентов на место в экипаже, который должен отправиться на Марс в 2031 году в рамках проекта Mars One. Финальный отбор еще впереди.

Недавно Степанова вернулась из пустыни в штате Юта, где в полной изоляции вместе с командой из шести человек прожила 3 месяца на "марсианской" исследовательской станции.

Вторая часть эксперимента организации The Mars Society, в ходе которой команда пройдет испытания уже на арктической станции, начнется в ближайшее время.

Русская служба Би-би-си поговорила с россиянкой, которая может стать колонизатором Марса.