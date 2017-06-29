ТВ-новости: казначей папы ответит на обвинения

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 29 июня:
- Все пятеро обвиняемых по делу об убийстве Бориса Немцова признаны виновными. Суд решил, что они не заслуживают снисхождения, но осужденные вины не признают.
- Главу папского казначейства обвинили в сексуальных домогательствах. Он утверждает, что невиновен.
- США воодят новые меры безопасности на международных рейсах, но ноутбуки пока не запретили.
- Почему в Белоруссии все еще много пионеров и октябрят.