ТВ-новости: казначей папы ответит на обвинения
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ТВ-новости: казначей папы ответит на обвинения

  • 29 июня 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 29 июня:

  • Все пятеро обвиняемых по делу об убийстве Бориса Немцова признаны виновными. Суд решил, что они не заслуживают снисхождения, но осужденные вины не признают.
  • Главу папского казначейства обвинили в сексуальных домогательствах. Он утверждает, что невиновен.
  • США воодят новые меры безопасности на международных рейсах, но ноутбуки пока не запретили.
  • Почему в Белоруссии все еще много пионеров и октябрят.

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