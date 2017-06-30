Лесные пожары в зоне отчуждения около Чернобыля

В зоне отчуждения около Чернобыльской АЭС второй день тушат масштабный лесной пожар, начавшийся в нескольких десятках километров от неработающей атомной станции.

В украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уверяют, что радиационный фон в зоне отчуждения остается в норме. Площадь пожара удалось сократить с 20 га до восьми.

Причину возгорания пока не называют. По предварительным данным, лес загорелся во время вырубки деревьев на месте, отведенном для строительства железнодорожных путей.

Пожары в зоне отчуждения регулярно начинаются в жаркие дни лета. В последние дни температура там превышает 30 градусов по Цельсию.

Один из самых масштабных пожаров случился в 2015 году, когда выгорело больше 300 га леса. Тогда огонь бушевал в 10 км от хранилища радиоактивных отходов.

Площадь всей зоны отчуждения - 260 тыс. га, что примерно соответствует размерам Москвы.

Видео Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.